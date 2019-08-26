Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что на массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле. В данный момент этот вопрос изучают Министерство здравоохранения РФ, а также областные и региональные власти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Центральной городской больницы No1 Нижнего Тагила все хирурги подали заявления об увольнении. Предположительно, этот инцидент произошел из-за высокой нагрузки врачей и несоответствующей ей оплате труда. Отмечается, что в Минздраве Свердловской области сообщили о том, что в больницу была направлена комиссия, передает РИА Новости.