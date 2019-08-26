Депутат ответил на новые санкции США против России

Виктор Зубарев, член комитета Государственной думы по бюджету и налогам, ответил на второй санкционный пакет Америки против России. Депутат уверен, что введенные ограничительные меры, прежде всего, отрицательно скажутся на американской стороне.

Зубарев рассказал, что банки и компании Соединенных Штатов из-за введенных антироссийских санкций могут потерять миллиарды долларов. Кроме того, на глобальном рынке репутация Америки пошатнется. В связи с этим дипломат считает подобные действия США непродуманными.

Зубарев добавил, что в копилке одного премьер-министра дело Скрипалей уже стало «черной меткой», также эксплуатирование этого повода уже устарело. Он резюмировал, что Российской Федерации следует ввести симметричные меры против США, пишет «Газета.Ru».