Начал действовать новый пакет санкций США против России

Начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, которые были введены из-за так называемого дела об отравлении Скрипалей, информирует РИА Новости. Как утверждает Вашингтон, второй пакет санкций пришлось ввести, так как Москва не смогла предоставить гарантий, предусмотренных законом об неприменении химического и биологического оружия.

Суть второго санкционного пакета состоит в возможном сокращении уровня дипломатических взаимоотношений между двумя странами, а также в рестрикции против российского банковского сектора.