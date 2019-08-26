Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8

В Кремле заявили, что предложение главы Белого дома Дональда Трампа о возвращении России в G8, в Москве не считают провокацией. Об этом сегодня сообщил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что у РФ нет цели вернуться в «Большую восьмерку», но она и не отказывается от каких-либо форматов общения с другими странами, также российская сторона никому не собирается навязывать свое участие. Песков добавил, что возвращение России в объединение невозможно только по приглашению одной страны-участника G7.

Ранее американский президент Дональд Трамп поругался с лидерами стран «Большой семерки» из-за того, что они отказались вернуть Россию в клуб, пишет «Lenta.ru».