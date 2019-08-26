Трамп поссорился с лидерами «Большой семерки» из-за России
26.08.2019 12:37
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Глава США в ходе саммита, который проходил в Биаррице, вступил в ссору с коллегами по «Большой семерке» (G7). Поводом, как передает РИА Новости со ссылкой на Guardian, оказались настроения Трампа, связанные с возвращением России в это объединение. Другим лидерам клуба эта идея не понравилась, что стало поводом для затянувшейся и весьма напряженной дискуссии. Поддержку Трамп нашел только у итальянского премьера Джузеппе Конте. Японский премьер Синдзо Абэ предпочел сохранить нейтралитет.
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