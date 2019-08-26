Росстат прогнозирует сокращение дефицита мужского населения в России

По информации Росстата к 2036 году дефицит мужской части населения в РФ сохранится по всей территории страны, кроме Чукотки и Камчатки. Однако в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что мужчин по-прежнему будет меньше, чем женщин, этот дефицит сократится. Эксперты считают, что половое неравенство в нашей стране связано с тем, что мужская часть страны больше подвержены риску смертности, чем женская.

В Росстате отметили, что на 2019 год на 1 тысячу мужчин приходится 1 154 женщины, а к 2036 году, согласно прогнозам ведомства, эти показатели составят 1 тысячу россиян на 1 128 россиянок соответственно. А вот на Чукотке россиянок меньше, сейчас на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году прогнозируется, что соотношение составит 1 тысячу к 813. Эксперты прогнозируют, что на Камчатке с 2031 года число мужского населения будет преобладать.

Ранее Минздрав России сообщал, что в прошлом году средняя продолжительность жизни по стране достигла исторического пика – 72,9 лет. У россиян этот показатель повысился на 0,3 года, а у россиянок – на 0,2 года.

В 2019 году в РФ запускается новый национальный проект «Демография». Его ключевой целью выступает рост продолжительности здоровой жизни граждан страны и повышение количества ее последователей. Отмечается, что на проект «Демография» в 2019-2024 годах федеральный бюджет выделит около 1,6 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».