Гидрометцентр предупредил о первых заморозках в Москве

В Гидрометцентре рассказали, что в ночь на 29 августа, на четверг, в Москве и Московской области могут быть зафиксированы первые заморозки. Синоптики добавили, что на этой неделе в столице ожидается изменчивая погода, в которой температура воздуха будет колебаться от умеренно теплой до прохладной. Это объясняется быстрой сменой воздушных масс.

Кроме того, в Гидрометцентре отметили, что сегодня ночью в Москве будет малооблачно, столбик термометра опуститься до 2°С-7°С. Синоптики уточнили, что на этой неделе ночью в столице и по Московской области возможны заморозки до -2°С, а в четверг днем температура воздуха повысится до 22°С, сообщает «Газета.Ru».