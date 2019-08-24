Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС

По информации из Центра управления полетами, российский космический корабль "Союз МС-14" не смог произвести стыковку с Международной космической станцией. Так, по словам экспертов Центра, в запланированное время корабль подошел к станции на расстояние менее чем в 100 метров, но не смог произвести стыковку, очевидно, из-за возникновения проблем с системой стыковки корабля "Курс". В настоящее время "Союз МС-14" находится на безопасном расстоянии от МКС, а специалисты Центра проверяют, возможно ли будет совершить еще одну попытку стыковки.

Напоминаем, что российский космический корабль "Союз МС-14" является первым пилотируемым кораблем без экипажа, запущенным в космос почти за 30 лет. Он стартовал с Байконура утром 22 августа с помощью новой ракеты-носителя "Союз-2.1а" которая должна заменить "Союзы-ФГ". На борту корабля находится человекоподобный робот "Федор", который должен был находиться на МКС 14 дней, пишет РИА Новости.