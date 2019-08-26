В конце августа Москву ждет резкое похолодание

В конце этого месяца в российскую столицу придет резкое похолодание. Как передает РИА Новости, об этом в беседе с RT проинформировал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вместе с этим эксперт добавил, что в ближайшее время в Москве и регионе больших осадков не прогнозируется. Если говорить более подробно, то в первой половине этой недели температура воздуха упадет на 5–7 градусов.