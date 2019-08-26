Отделения «Почты России» могут преобразовать в алкомаркеты и аптеки

От «Почты России» поступила просьба – выделить из бюджета сумму около 85 миллиардов рублей. Как пишут «Известия», эти деньги предприятие планирует направить на расширение деятельности отделений, наделив их функциями алкомагазинов, аптек, МФЦ, а также образовательных и медицинских учреждений. Расчеты, учитывающие данные преобразования, уже были направлены для согласования в Минфин и Минкомсвязи.

Говоря о причинах нововведений, «ПР» называет несколько поводов: смена традиционных бумажных писем на электронные и вероятное падение уровня объема корреспонденции в ближайшие несколько лет.