Киев: неизвестный обстрелял из гранатомета здание крупной строительной компании

В самом центре Киева произошел опасный инцидент: неизвестный обстрелял из гранатомета здание, в котором располагается строительная компания «Мостобуд», передает РИА Новости со ссылкой на Facebook сообщества «Информатор Киев». Как уточняется, это случилось около часу ночи на улице Паньковской. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили использованный тубус гранатомета. Согласно последней информации, снаряд попал по четвертому этажу. А звук от выстрела был слышен за несколько километров от здания.