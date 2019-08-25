Трамп сообщил, что США и Япония могут подписать торговое соглашение в сентябре на ГА ООН

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон и Токио достигли принципиального согласия по торговому договору. Трамп рассказал, что страны работают над торговым соглашением, благодаря чему Америка и Япония пришли к согласию, и, возможно, соответствующий документ будет подписан в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Также он добавил, что Токио планирует закупать у Вашингтона кукурузу примерно на $100 млн.

Представитель Америки Роберт Лайтхайзер на торговых переговорах рассказал, что этот договор касается таких сфер, как сельское хозяйство, цифровая отрасль и отраслевые пошлины. Также он подчеркнул, что для фермеров США – это отличная новость, потому что подписание торгового соглашения позволит реализовать продукцию на сумму в $7 млрд, сообщает ТАСС.