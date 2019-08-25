На Украине заявили о снижении вдвое объемов поставок дизеля из России

Представитель украинского главы в кабмине Андрей Герус в Facebook написал, что объемы поставок дизтоплива из Москвы в Киев снизились в два раза, составив примерно 20%. Он подчеркнул, что импорт дизеля из Белоруссии, стран Евросоюза и морских направлений, наоборот, повысился.

Герус отметил, сейчас на Украине нет никакого дефицита, стоимость дизтоплива понизилась. Он считает, что это говорит о том, что решение по поставкам топлива было хорошо продуманным, верным, своевременным и эффективно реализованным.

Напомним, что с 1 августа украинское правительство ввело ряд спецпошлин на большую часть товаров, поставляемых из РФ, включая и дизельное топливо, из-за чего крупные импортеры вынуждены были отказаться от поставки этого топлива из России, передает РИА Новости.