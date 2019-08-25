Возле института ЦНИИмаш в Подмосковье пожарные локализовали возгорание

На кровле здания, которое находится в собственности ООО «Никелевый штейн» и граничившее с территорией института ЦНИИмаш в Королеве, было локализовано возгорание. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что локализация открытого возгорания началась в 16:27 по мск, а в 17:19 по мск пожарные ликвидировали возгорание. Отмечается, что площадь возгорания составила 600 кв. м., хотя ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 100 кв. м. Данных о пострадавших нет, сообщает ТАСС.