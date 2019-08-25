В Харькове обвалился автомобильный мост

25 августа, случился обвал автомобильного моста под Харьковом. Сегодня утром об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Харьковской области.

В ведомстве добавили, что в 08:46 Новобаварский отдел принял сообщение о том, что часть автомобильного моста обрушилась. Это случилось недалеко от рынка «Лоск» возле населенного пункта Песочин. Оперативно-следственная группа и руководство отдела полиции выехали на указанное место. Информация об обрушении одной стороны моста подтвердилась. В районе происшествия временно перекрыли движение. В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, передает ТАСС.