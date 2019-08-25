В Росгвардии рассмотрят законопроект об идентификации личности сотрудников
Валерий Грибакин, представитель Росгвардии, заявил, что ведомство рассмотрит инициативу, по которой в обязательном порядке у сотрудников правоохранительных органов должны на форме размещаться идентификационные номера. Грибакин добавил, что в Росгвардии также изучат, насколько данное предложение отвечает нормам безопасности и запросу общественности.
Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес этот законопроект в Государственную думу. По этой инициативе сотрудники полиции и Росгвардии во время службы обязаны носить идентификационные номера. Лукин считает, что этот номер должен располагаться на амуниции или фирменной одежде так, чтобы его можно было сразу заметить, пишет «Ведомости».
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