Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

Лидеры стран-участников «Большой семерки» выступают за усиление сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом 25 августа сообщило AFP, ссылаясь на дипломатические источники. Но при этом подчеркивается, что говорить о возвращении Москвы в состав G8 пока рано.

Ранее американский глава Дональд Трамп рассказал, что его коллега из России Владимир Путин, возможно, будет приглашен на следующий саммит G7. Также он назвал возвращение Москвы в состав «Большой восьмерки» целесообразным, потому что многие обсуждаемые темы на саммите касаются России.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эту идею Трампа, однако он и другие лидеры стран G7 заявили, что возвращение РФ в объединение возможно только в том случае, если ситуация на Украине будет урегулирована.

А в США считают, что возобновление формата «Большой восьмерки» возможно при непосредственной заинтересованности в этом российской стороны. На это в Кремле ответили, что Россия не стремится попасть в G8, так как сотрудничает со странами на других площадках, пишет «Известия».