В Кремле ответили на возможное приглашение Путина на G7 в Америку

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят приглашение российской стороны в США на саммит G7. Кроме того, Песков отметил, что президент страны на брифинге уже отвечал на этот вопрос.

Ранее стало известно, что глава Вашингтона Дональд Трамп рассказал о возможном приглашении российской стороны на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в Америке. Он уточнил, что на данный момент неизвестно, вернется ли Россия в объединение, передает «Газета.Ru».