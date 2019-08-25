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Роскосмос назвал время повторной стыковки «Союз МС-14» к МКС

25.08.2019 14:07
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Роскосмос назвал время повторной стыковки «Союз МС-14» к МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что график перестыковки и повторной стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС корабля «Союз МС-14» был утвержден.

Также стало известно, что отстыковка «Союз МС-13» от модуля «Звезда» состоится на 26 августа в 06:34 по мск, а стыковка к «Поиску» – в 06:59 по мск. 27 августа в 06:12 по мск запланирована стыковка «Союз МС-14» к модулю «Звезда». Уточняется, что состыковка корабля состоится в ручном режиме и ее проведет командир «Союза МС-13» Александра Скворцова. Ему будут помогать бортинженеры Лука Пармитано и Эндрю Морган. Сегодня космонавты проводят тренировочные работы по перестыковке корабля.

В четверг в 06:38 по мск стартовал «Союз МС-14» с роботом «Федор», однако пристыковаться к МКС он не смог, возможно, это связано с проблемами с радиооборудованием, участвующем в работе системы «Курс». Подчеркивается, что на корабле оборудование исправно, однако экипажу нужно будет заменить часть оборудования на станции, передает «Интерфакс».

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