На Украине успешно прошли первые огневые испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине состоялись огненные испытания третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя «Циклон-4». В КБ «Южное» подчеркнули, что первые тесты прошли успешно.

Также в КБ сообщили, что эти испытания состоялись 23 августа, в преддверии 28-й годовщины независимости страны в новейшей истории Украины. Уточняется, что в этих тестах состоялся именно прожиг третьей ступени ракеты «Циклон-4». Добавляется, что эта ракета была создана на заводе «Южмаш» и изготовлена в КБ «Южное», а проведенные испытания выступают важным и последним этапом перед первыми летными тестами третьей ступени ракеты «Циклон-4».

Ракеты-носители «Циклон-4» являются усовершенствованной моделью советского носителя «Циклон-3». В 2003 году Украина подписала соглашение с Бразилией, согласно которому эти ракеты должны были запускаться с бразильского космодрома Алкантара, однако Бразилия заморозила в мае 2015 года работы над этим проектом, пишет ТАСС.