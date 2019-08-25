На замену Ан-2 «Кукурузник» создадут новый самолет

В пресс-службе «Минпромторга» заявили, что на смену Ан-2 «Кукурузник» создадут новое региональное летательное судно, вмещающее до 14 человек. Подчеркивается, что ТВС-2ДТС- экспериментальная модель летательного аппарата, которая была специально изготовлена для обработки новых технологий. Учитывая научно-техническую базу, полученную при проектировании ТВС-2ДТС в рамках создания многоцелевого легкого самолета, изготавливается новое серийное летательное судно.

Подчеркивается, что этот аппарат будет использоваться для увеличения транспортной доступности удаленных районов России и развития локальных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок. В пресс-службе компании рассказали, что в сентябре окончательно примут технологические особенности нового летательного аппарата, которые будут применяться при изготовлении ТВС-2ДТС, пишет РИА Новости.