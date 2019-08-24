Захарова прокомментировала слова Киева о флаге Украины над Владивостоком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что скоро во Владивостоке будет поднят флаг Украины, "как это было сто лет назад".

На своей странице в Facebook она назвала данные слова "чудовищными", так как они отсылают к тому времени, когда в 1918-1919 годах над Владивостоком поднимались флаги американских, японских, чехословацких и канадских оккупантов. Причем, сначала, как заявила Захарова, она подумала, что Омелян ошибся по своей неграмотности, но говоря "сто лет назад" министр намекает именно на захват города.

Представитель МИД отметила, что в то время, как Франция думает об объединении Европы и России в общую территорию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, "через Украину подкидывают совсем иные концепции", пишет РБК.