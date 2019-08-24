Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком

Территория Европы будет простираться от Лиссабона до Владивостока, когда государственный флаг Украины будет возвращен во Владивосток. С такими словами Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к своим подписчикам на странице в Facebook. При этом разместив видеозапись, как в Горловке запускают беспилотный аппарат с открытками, которые поздравляют жителей с днем государственного флага страны, пишет РБК.