Путин недоволен ситуацией в угольной отрасли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручения, подписанные главой государства для улучшения ситуации, сложившейся в угольной промышленности России. К ним относятся: проработка совместных мер с ФСБ по развитию международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним в связке с экспортом угля; корректировка порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ); глубокая переработка угля в регионах его добычи; также, президент поручил рассмотреть потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода.

При этом, Песков отметил, что Владимир Путин остался недоволен сложившимся положением, а особенно системой оплаты труда работников отрасли. Как сообщили президенту представители профсоюзных организаций, работники угольной промышленности, зачастую, получают разные зарплаты, хотя выполняют одинаковую работу и одни и те же объемы работ. Глава России посчитал такую ситуацию недопустимой, пишет РБК.