В ЦУП подтвердили время повторной стыковки "Союза МС-14" с МКС

Руководство Центра управления полетами приняло решение провести повторную стыковку российского космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией в понедельник. Ранее, "Союз", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог состыковаться с МКС из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс".

В настоящее время транспортный космический корабль "Союз МС-14" находится, как заверяют сотрудники "Роскосмоса", на безопасном расстоянии от МКС равном, примерно, 279 метрам. Экипажу станции ничего не угрожает, пишет Вести.