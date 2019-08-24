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В ЦУП подтвердили время повторной стыковки "Союза МС-14" с МКС

24.08.2019 15:52
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В ЦУП подтвердили время повторной стыковки "Союза МС-14" с МКС

Руководство Центра управления полетами приняло решение провести повторную стыковку российского космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией в понедельник. Ранее, "Союз", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог состыковаться с МКС из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс".
В настоящее время транспортный космический корабль "Союз МС-14" находится, как заверяют сотрудники "Роскосмоса", на безопасном расстоянии от МКС равном, примерно, 279 метрам. Экипажу станции ничего не угрожает, пишет Вести.

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Вторая попытка стыковки с МКС корабля
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