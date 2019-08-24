Умерший американец, возможно, стал первой жертвой вейпинга

Официальный представитель Департамента здравоохранения штата Иллинойс заявил в пятницу, что «узнал о смерти человека, который недавно курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием». Также чиновник рассказал о том, что число случаев, о которых сообщили ведомству, госпитализации людей с «респираторными симптомами» после использования электронных сигарет или вейпинга, «удвоилось за последнюю неделю». Тамошние чиновники говорят, что «обратились в Центры по контролю и профилактике заболеваний с просьбой помочь [им] расследовать эти случаи».

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признал смерть жителя Иллинойса в заявлении в пятницу, заявив: «Эта трагическая смерть в Иллинойсе усиливает серьезные риски, связанные с продуктами электронных сигарет. Вейпинг подвергает пользователей множеству различных веществ, в отношении которых у нас мало информации об их вреде для здоровья человека». CDC также сообщил, что получил около 200 сообщений из 22 штатов о «потенциальных случаях тяжелых заболеваний легких, связанных с употреблением электронных сигарет» в течение лета.

Некоторые считают, что электронные сигареты являются более безопасной альтернативой настоящим сигаретам, но представители здравоохранения говорят, что большинство устройств по-прежнему содержат никотин, который вызывает привыкание. Они также обеспокоены тем, насколько популярны устройства у детей. CDC сообщает, что в 2018 году, около 5% учащихся средних школ и около 20% высоких школьников сообщили об использовании электронных сигарет в прошлом месяце.

До сих пор неясно, был ли вейпинг основной причиной для всех случаев, но CDC по- прежнему призывает врачей собирать образцы и расспрашивать пациентов об устройствах, жидкостях, заправочных бочках и картриджах, которые они могут использовать, пишет Newsy.