Французская компания отказалась от использования Северного морского пути

Французское издание Le Figaro опубликовало заявление главы крупнейшей во Франции компании морских контейнерных перевозок CMA CGM Родольфа Сааде, сделанное во время встречи в Елисейском дворце президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами. По его словам, компания прекращает пользоваться транспортными коридорами в Арктике, включая и российский Северный морской путь. Сааде сообщил, что такое решение, несмотря на несомненное конкурентное преимущество арктических коридоров, принято для сохранения экологии региона, так как компания заботится о защите окружающей среды и мирового биоразнообразия.

Также, глава CMA CGM заявил, что в настоящее время компания разрабатывает крупнотоннажные суда новой серии, работающие на экологически чистом топливе. Планируется, что данные корабли будут использовать сжиженный природный газ, что позволит значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, в среднем на 30% с перевозки одного контейнера на километр. Сааде сообщил, что уже в следующем году будет введен в эксплуатацию первый корабль на малозагрязняющем топливе, а к 2022 году в распоряжении компании будет 20 таких судов, пишет ТАСС.