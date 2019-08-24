Трамп готов к переговорам с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы вести переговоры с Китаем в области торговли, даже несмотря на введенные с обеих сторон торговые пошлины. При этом Трамп считает, что США выиграют в этой большой ссоре с КНР. Он подчеркнул, что Америка ввела множество пошлин в отношении китайских товаров, гораздо больше, чем китайская сторона ввела в отношении США.

Также, американский президент заявил, что в той ситуации, которая в настоящее время сложилась в сфере торговли между США и Китаем виноваты его предшественники. Они, по его словам, уже давно должны были положить конец потерям, которые несет экономика США из-за Китая. По подсчетам Трампа, сейчас потери составляют около триллиона долларов в год. И Китай, как утверждает лидер США, понимает, что Штаты не собираются больше терять свои средства, пишет ТАСС.

Тем не менее, Дональд Трамп еще раз сделал акцент на то, что Соединенные штаты готовы вести диалог с Китаем по проблемам в торговых отношениях двух стран. А также подчеркнул свои "хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином.