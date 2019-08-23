Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца

Собаки не только наши лучшие друзья, они также полезны для нашего здоровья. К таким выводам пришил чешские ученые в своем новом исследовании.

Исследование началось в 2013 и 2014 годах, когда ученые собирали медицинскую и социально-экономическую информацию о более чем 2000 человек в Брно, старинном городе расположенном на юго-востоке Чехии, и планировали последующие оценки каждые пять лет до 2030 года.

Последняя оценка был в этом году. Исследователи снова посмотрели около 2000 человек без истории болезни сердца. Они набрали участников в списке Американской кардиологической ассоциации из семи идеальных поведений и факторов здоровья, также известных как «Life's Simple 7»: индекс массы тела, диета, физическая активность, статус курения, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и общий холестерин.

Исследователи сравнили показатели сердечно-сосудистых заболеваний у владельцев домашних животных с показателями бездомных людей. В целом, люди, которые владели домашним животным, были более физически активны, чем те, кто не имел, с более здоровыми диетами и уровнем сахара в крови.

Но затем они сравнили владельцев собак со всеми остальными и обнаружили, что независимо от их возраста, пола или уровня образования, они приносили наибольшую пользу с точки зрения сердечно-сосудистого здоровья.

Полученные данные согласуются с исследованиями, которые показали, что владение собакой приводит к большей физической активности. Между тем, владение домашними животными в целом уменьшает стресс, повышает нашу самооценку и делает нас более социальными.

Франциско Лопес-Хименес, один из ведущих исследователей в команде, сказал, что это исследование настолько значимо, что оно показало, что преимущества собаки выходят за рамки просто увеличения физической активности. Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.

"Польза объединяет весь организм в целом, а не только сосредоточено на единственном факторе", сказал Лопес-Хименес.

Но он также отметил, что результаты могут быть искажены, просто потому, что очень многие люди имеют собак. Из 42% субъектов, которые владели домашними животными любого типа, 24% принадлежали владельцам собак.