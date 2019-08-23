Угрожают ли микропластики в питьевой воде здоровью?

В связи с тем, что загрязнение пластиком стало серьезным кризисом для окружающей среды и здоровья, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к дополнительным исследованиям потенциального воздействия на здоровье человека микропластиков в питьевой воде.

«Нам срочно нужно больше знать о влиянии микропластиков на здоровье, потому что они повсюду, в том числе в нашей питьевой воде», - говорит д-р Мария Нейра, директор Департамента общественного здравоохранения, окружающей среды и социальных детерминант здоровья, в ВОЗ. «Исходя из имеющейся у нас ограниченной информации, микропластики в питьевой воде, по-видимому, не представляют опасности для здоровья на нынешних уровнях. Но нам нужно узнать больше. Мы также должны остановить рост загрязнения пластиком во всем мире».

Недавний анализ, в котором обобщены последние знания о микропластиках в питьевой воде, показал, что микропласты размером более 150 микрометров вряд ли будут абсорбированы в организме человека, и ожидается, что поглощение более мелких частиц будет ограниченным. Однако поглощение и распределение очень мелких микропластичных частиц, в том числе в наноразмерном диапазоне, может быть выше, хотя данные крайне ограничены.

ВОЗ говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить более точную оценку воздействия микропластиков и их потенциального воздействия на здоровье человека. К ним относятся разработка стандартных методов измерения микропластических частиц в воде; дополнительные исследования источников и встречаемости микропластиков в пресной воде; и эффективность различных процессов лечения.

Специалисты ВОЗ рекомендуют поставщикам питьевой воды и регулирующим органам уделять первоочередное внимание удалению микробных патогенов и химических веществ, которые представляют собой известный риск для здоровья человека, например те, которые вызывают смертельные диарейные заболевания. Это имеет двойное преимущество: системы очистки сточных вод и питьевой воды, которые обрабатывают фекалии и химикаты, также эффективны для удаления микропластов.

Очистка сточных вод может удалить более 90% микропластиков из сточных вод, причем наибольшее удаление происходит при третичной очистке, такой как фильтрация. Обычная обработка питьевой воды может удалить частицы размером менее микрометра. Значительная часть мирового населения в настоящее время не получает адекватной очистки воды и сточных вод. Решая проблему воздействия на человека фекально загрязненной воды, общины могут одновременно решать проблемы, связанные с микропластиками, пишет ISHN.