Крупнейшей европейской экономике предрекли рецессию

Германии, экономика которой является крупнейшей в Европейском союзе, а также четвертой в мире, предрекли рецессию. Такая информация появилась в немецком журнале Der Spiegel. Журнал опубликовал документы кабинета министров Ангелы Меркель, согласно которым в третьем квартале текущего года ВВП Германии снизится настолько, что это приведет к технической рецессии. Тем не менее подчеркивается, что серьезного кризиса не произойдет, так как в первом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 0,4%, сократившись во втором квартале только на 0,1%. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на "Ридус".