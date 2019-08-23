Последний зарубежный покупатель отказался от самолетов SSJ-100

Мексиканская авиакомпания Interjet, которая является последним иностранным эксплуатантом российских самолетов SSJ100, собирается продать все имеющиеся у нее в наличии лайнеры. Об этом сообщили несколько независимых источников знакомых с ситуацией. Известно, что в парке авиакомпании находится 22 самолета SSJ100, но, как заявил один из источников, один из лайнеров продаже не подлежит, так как ранее был поврежден и в настоящее время разобран на запчасти.

Тем не менее, согласно данным сервиса flightradar24, из 22 самолетов SSJ100, принадлежащих Interjet, только 6 продолжают полеты. Источники сообщают, что авиакомпания планирует продать российские лайнеры по причине своего плохого финансового состояния, пишет газета Ведомости.