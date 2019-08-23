Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3%

Инфляция в России замедлится до 3% в годовом выражении. Таких показателей уже в первом квартале 2020 года ожидает глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. При этом министр спрогнозировал, что по итогам текущего года инфляция в России не поднимется выше 4% в годовом выражении, но окончательные цифры министерство предоставит позднее, пишет ТАСС.