В Москве состоятся переговоры Путина и Эрдогана

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 27 августа в Москве состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-служба турецкого лидера подтвердила данную информацию, сообщив, что глава Турции посетит Россию с однодневным рабочим визитом. Кроме того, официальный представитель Эрдогана анонсировал трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Ирана. Она состоится в Анкаре 16 сентября. Известно, что главы государств обсудят проблемы Сирии.

Ранее, пресс-служба российского лидера сообщила, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблемы, возникшие на территории Сирии и пути их урегулирования, пишет RT.