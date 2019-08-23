МВД определит статус гироскутеров и электросамокатов

Правила использования электромеханических транспортных средств - электроскутеров, сегвеев, моноколес, будут пересмотрены, а соответствующие поправки, регулирующие правила передвижения на данных транспортных средствах будут внесены в ПДД. Поправки подготовлены Министерством транспорта РФ. Так главы ГИБДД Михаила Черникова ответил на запрос замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, который обратился в ведомство с просьбой учесть в правилах дорожного движения новых электромеханических средств передвижения. Также, по словам Черникова уже в этом году будет определен статус участников движения, использующих электромеханический транспорт, пишет ТАСС.