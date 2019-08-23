Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей

Документ, согласно которому США вводят новые санкционные ограничения в отношении России, появился в электронной базе Федерального реестра США. Речь идет о втором пакете санкций, разработанных из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ограничения начнут действовать 26 августа текущего года. Ранее, решение о введении данных анитроссийских санкций было принято госсекретарем США Майклом Помпео. Он объявил об этом 29 марта. Также, многочисленные представители Белого дома и Госдепа неоднократно заявляли об их введении в ближайшее время, пишет ТАСС.

Сообщается, что США будут требовать от международных организаций не предоставлять кредиты России, а всем кредитным организациям США запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях, а также кредитовать российское правительство не в рублях. Также, будут введены дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.