В путешествиях российские мужчины тратят больше женщин

Исследование одного из банков России говорит о том, что российские мужчины в путешествиях тратят больше женщин. Подчеркивается, что за рубеж мужская часть населения РФ ездить отдыхать на 20 процентов дольше, чем российские женщины.

Уточняется, что за путешествие россияне тратят средств на 24 процента больше, чем россиянки. В среднем мужчины на отдыхе тратят около 54 311 рублей, а женщины – 43 731 рублей.

Отмечается, что с возрастом потраченное количество средств на отдыхе растет. Согласно исследованию, женщины в возрасте от 40 до 50 лет проявляют наибольшую покупательскую активность, а мужчины – в возрасте от 45 до 49 лет, передает «Газета.Ru».