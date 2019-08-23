Китай введет дополнительные пошлины на товары из Америки на $75 млрд

Министерство торговли Китая заявило, что на импорт продукции из США стоимостью $75 млрд буду введены дополнительные пошлины от 5% до 10%. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что под эти попадет более 5 тысячи товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, небольшие самолеты, автомобили и нефть. С 1 сентября часть пошлин вступит в силу, а остальные – с 15 декабря.

Такие меры приняли как ответ на действия Америки. В начале августа Вашингтон объявил, что с 1 сентября будут введены 10% пошлины на продукцию из Китая стоимостью $300 млрд. Однако позже Белый дом решил отложить введение пошлин до 15 декабря на ряд китайских товаров – ноутбуки, мониторы и мобильные телефоны.

Нефтяные рынки оперативно и отрицательно отреагировали на эту новость. Так цена топлива марки Brent опустилась более чем на 2%, а WTI – более чем на 3%, пишет «Ведомости».