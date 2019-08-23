Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

Согласно проведенному исследованию Росстата, самая большая заработная плата муниципальных чиновников России зарегистрирована в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – 133 тысячи рублей. Подчеркивается, что высокий доход у госслужащих этих регионов связан с тем, что это сырьевые районы страны с высоким уровнем прибыли.

Наиболее низкий доход у российских чиновников наблюдается в Псковской области и Забайкальском крае. Так госслужащие в Псковской области получают 18 тысяч рублей, а в Забайкальском крае – 26,9 тысяч рублей. Уточняется, что в Московской области заработная плата чиновников составляет 91,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 54 тысяч рублей.

Также в исследовании, проведенном Росстатом, было сказано, что в 14 субъектах РФ госслужащие получают больше, чем средний размер заработной платы в регионе. К таким субъектам относятся ЯНАО, Крайний Север, Калининград и Крым, передает «Газета.Ru».