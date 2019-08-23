Медведев допускает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в ходе встречи с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, заявил, что в будущем возможен переход страны на сокращенную рабочую неделю, но при условии сохранения уровня заработной платы и повышения производительности труда.

Медведев говорит о том, что российским властям в перспективе необходимо задуматься об изменениях в трудовом законодательстве страны, учитывая разнообразные формы трудового регулирования, включая гибкий график труда, удаленный труд и переход на четырехдневную рабочую неделю.

Премьер уточнил, что этот переход нельзя быстро осуществить, потому что существует много нюансов, связанных с запросами сотрудников и работодателей, которые необходимо учесть.

Ранее Медведев поручил Минтруда и социальной защиты озвучить до 30 сентября 2019 года свою позицию относительно сокращения рабочей недели до четырех дней, сообщает РИА Новости.