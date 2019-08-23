Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Автомобилестроительная компания РФ изучает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Также это решение было обговорено с профсоюзным комитетом. Уточняется, что размер заработной платы будет сокращен пропорционально отработанному времени.

Подобные изменения планируют ввести в силу того, что в компании наблюдается недозагрузка мощностей, связанная с проблемами поставки импортных комплектующих, которые устанавливаются в двигателях автомобилей марки «Газель». В группе ГАЗ рассказали, что производственные показатели ухудшились из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации, сообщает «Российская газета».