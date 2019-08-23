В России определили новый прожиточный минимум

На официальном сайте Министерства труда появился приказ о том, что во II квартале этого года ведомство определило новый прожиточный минимум, который равен 11 185 рубля.

В приказе также сказано, что по России во II квартале 2019 года прожиточный минимум будет равен 11 185 рубля, для работоспособных жителей – 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 236 рублей, для детей – 11 004 рублей.По сравнению с прошлым кварталом этот показатель на одного россиянина и ребенка повысился на 4%, для работоспособных жителей – на 4,1%, а для пенсионеров – на 3,8%, передает РБК.