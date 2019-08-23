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Путин поручил подготовить равнозначный ответ на испытания новой ракеты США

23.08.2019 16:28
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Путин поручил подготовить равнозначный ответ на испытания новой ракеты США

На совещании с участниками Совета безопасности российский глава Владимир Путин поручил принять конкретные меры по осуществлению равнозначного ответа на испытание новой американской ракеты Tomahawk, имеющей дальность полета более 500 км.

Лидер России отметил, что производство таких ракет ранее запрещал ДРСМД. Также в ходе испытаний применялась универсальная пусковая установка МК-41, размещение которой на суше ранее нарушало этот договор. Путин добавил, что через 16 дней после прекращения действия ДРСМД прошли испытания американского вооружения с запрещенными договором характеристиками.

Имея ввиду сложившиеся обстоятельства, заявил Путин, поручаю Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам оценить уровень угрозы для нашей стране, связанный с действиями США. Кроме того президент РФ обязал соответствующие ведомства принять конкретные меры по подготовке равнозначного ответа на новые американские ракеты, пишет «Коммерсантъ».

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