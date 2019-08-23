Британское издание Guardian назвало Крым российским

Британское издание The Guardian опубликовало материл, в котором размещалась фотография с фестиваля «Таврида». Отмечается, в подписи к этому снимку говорилось о том, что Крым – это Россия, посетители направляются на фестиваль «Таврида – АРТ», который проходит недалеко от населенного пункта Судак.

Подчеркивается, что Запад не признает итоги референдума, по которым полуостров стал частью Российской Федерации, считая Крым временно оккупированной территорией Украины, причем зачастую в британском издании Guardian размещались статьи, в которых критиковалось присоединение Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, соответствующий всем международным правам и Уставу ООН, по итогам которого практически все жители полуострова проголосовали за присоединение Крыма к России. По словам главы РФ Владимира Путина, крымский вопрос закрыт окончательно, пишет РИА Новости.