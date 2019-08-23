С Джеки Чана и Шварценеггера хотят взыскать 216,6 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей обратился конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ). Об этом сегодня сообщило издание «Ведомости».

Иск подали по причине того, что фильм «Тайна печати дракона», в которую вложился этот конкурсный управляющий, проходящий процедуру банкротства. Отмечается, что доход э той картины PФГ пока не может получить. Китайская компания China Film Group тоже занималась созданием этого фильма, а голливудские актеры в этой картине исполнили эпизодические роли.

Алексей Петрухин, продюсер фильма, считает подобное взыскании средств бесперспективным, так как выделенные PФГ 200 млн рублей на картину принадлежали российскому Фонду кино, а не частным инвесторам или самой компании, пишет «Известия».