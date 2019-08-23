Первые поезда по мосту в Крым запустят в конце года

Как и предполагалось, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено по графику. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал министр транспорта Евгений Дитрих. Он уточнил, что это планируется сделать, как и планировалось, в конце текущего года.

Напомним, что Крымский мост, соединивший материковую Россию с полуостровом, является самым протяженным в нашей стране. Его длина составляет 19 км. Старт автомобильному движению был дан пятнадцатого мая лично президентом России Владимиром Путиным. Поезда планируется запустить в декабре.