Член Совфеда и сенатор от Крыма Сергей Цеков обратился к властям Украины с предложением плана о постепенном признании полуострова в составе Российской Федерации, передает РИА Новости.

Инициатива возникла на фоне многочисленных попыток и поводов оспорить территориальную принадлежность полуострова. Так, украинский глава Владимир Зеленский несколько раз говорил о том, что Крым – это часть территории Украины. Поэтому, если РФ хочет вернуться в состав G8, то она должна «вернуть Крым».

«Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет», - заявил Цеков.

Сенатор также предложил Зеленскому и его приближенным признать Крым российским постепенно, разработав соответствующий план.