Виталий Кличко рассказал об особом статусе «украинского Севастополя»

Градоначальник украинской столицы Виталий Кличко выступил с заявлением, в ходе которого заявил, что Севастополь на Украине имеет «особый статус», передает Газета.ру со ссылкой на NewsOne. Мэр Киева пояснил, что в законодательстве Украины предусмотрен момент, предполагающий руководство глав городских администраций. Однако в этом плане власти страны стремятся ограничить только его полномочия. Кличко подчеркнул, что его должность хотят сделать исключительно номинальной.