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Марин Ле Пен заявила, что протесты против возвращения России в G8 – это абсурд

23.08.2019 09:37
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Марин Ле Пен заявила, что протесты против возвращения России в G8 – это абсурд

Мировые политики, которые выступают против возвращения России к «Большую восьмерку» (G8), создают ситуацию, которая напоминает абсурдную пародию на холодную войну. Как передает РИА Новости, об этом в своем микроблоге Twitter написала глава партии «Национальное объединение», член комитета Национального собрания Франции Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что идеология против России – это пережиток прошлого, не отвечающий европейским интересам стран Европы, и, более того, наносящий им вред.

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