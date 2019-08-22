Захарова ответила Зеленскому, заявившему, что Россия войдет в G8 только после «возвращения» Крыма

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление новоизбранного главы Украины, утверждающего, что у России есть шанс вернуться в «Большую восьмерку», но только при ряде определенных условий, среди которых – «возвращение» Крымского полуострова Украине и освобождение моряков (речь идет о тех, кто нарушил границу в Керченском проливе). По словам Зеленского, это станет «серьезным сигналом» для всего мира о том, что Москва вновь готова вернуться в «высокую дипломатию».

«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас», - подчеркнула Захарова, отметив, что это должны быть реальные действия, а не посылы в социальных сетях.

Дипломат также напомнила, что Россия сегодня так или иначе является участником процесса по формированию мировой повестки и реализации международной политики.